Retour de Mandel agité : les Francs Borains attaqués au Stade Vedette

Tenu en échec à Mandel, le RFB a déposé plainte après s’être aperçu qu’un joueur flandrien était monté au jeu alors qu’il ne figurait pas sur la feuille de match. Cela s’est passé à la 78e minute, où le numéro 11 entre sur la pelouse. Or, ce numéro ne se trouve pas sur la feuille. Le club borain a déposé une réclamation auprès de la fédération dans le but de récupérer les deux points qu’il a perdus sur le terrain. D’après nos renseignements, si l’arbitre a été prévenu à l’avance, cela sera classé sans suite. Par contre, s’il n’était pas au courant de ce changement de numéro, les Borains pourraient avoir gain de cause. Étant donné la manière dont le délégué local, responsable de la feuille de match s’est fait taper sur les doigts. Il y a fort à parier que cela penche en faveur des Hennuyers. Affaire à suivre.

Le car attaqué à son retour à Boussu

Lors du retour au Stade Urbain, des gens cagoulés (une quinzaine) s’échappaient dans la rue en lançant des bouteilles en direction du car des joueurs sans réussir à le toucher. Après coup, on apprenait que ces voyous venaient d’attaquer les différentes buvettes du stade, dont la principale où avait lieu le souper des jeunes, plusieurs étant d’ailleurs en état de choc. Apparemment, ils se sont fait passer pour des Louvièrois, ce qui n’était visiblement pas le cas. Un d’entre eux aurait été identifié.