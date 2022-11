Francs Borains – Knokke : l’infirmerie se vide pour le RFB

Tandis que les débats concernant les incidents face à la RAAL qui devaient se tenir ce mercredi à la fédération ont été reportés d’une semaine, les Borains veulent à tout prix prendre la totalité de l’enjeu face à Knokke, et tenter d’oublier les deux points perdus à Mandel samedi dernier.

Ce ne sera pas une mince affaire, puisque les Côtiers restent sur un 7/9 et sont plus fringants à l’extérieur (13/21). Bonne nouvelle concernant les blessés, puisque Grisez et Fuakala ont repris les entraînements collectifs cette semaine et seront sélectionnables, au même titre que Chevalier et Megan Laurent dont le test de ce jeudi a été positif.

Par contre, Dimitri Mohamed qui vient de perdre son papa, décédé dans la nuit de mardi à mercredi, ne participera pas à la rencontre. Nous lui présentons nos plus sincères condoléances et beaucoup de courage dans cette douloureuse épreuve.