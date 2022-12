Les Verts veulent et doivent réussir un résultat positif à Liège

Les Francs Borains devront encore patienter pour connaître le verdict concernant les incidents face à la RAAL, puisque la fédération a prévenu les dirigeants par mail que l’audience était reportée à la fin décembre, comme l’avait demandé au préalable le club louvièrois. En attendant, les Borains auront trois matchs importants. À commencer par ce dimanche au FC Liège, le grand favori du championnat qui possède la meilleure défense ainsi que la meilleure attaque, et qui n’a concédé qu’une seule défaite depuis le début de la saison. Mais le RFB a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de se surpasser dans ce genre de rencontre. Pour y parvenir, il devra montrer plus de rigueur et de détermination que lors de ces deux dernières semaines. Blessés lors du dernier match contre Knokke, Durieux et Mpati seront absents, au même titre que Sousa (hanche).