Le RAEC Mons, qui a besoin de se renforcer, va recevoir des joueurs prêtés… par l’Olympic

Les Dragons ont déjà annoncé deux nouvelles recrues pour le 2e tour et d’autres noms vont bientôt être annoncé, déjà ce vendredi nous dit-on au club.

Cette annonce ce vendredi concernera le premier volet de la nouvelle collaboration entre le RAEC Mons et l’Olympic dont le président n’est autre que Mohamed Dahmane, un ancien joueur emblématique des Dragons. Les deux clubs ont en effet annoncé travailler main dans la main et ça se matérialisera notamment par des prêts des Dogues vers le Tondreau.

”Avec Mons, il ne faut pas regarder le niveau de D3 Amateur, il faut regarder l’histoire. Là je sens qu’il y a un beau renouveau. Si je peux tendre la main au RAEC Mons pour qu’il retrouve le niveau qu’il mérite, je le ferai !”, affirme Momo Dahmane.

Le communiqué

”Grâce aux bonnes relations entre les deux directions, Dragons et Dogues coopéreront davantage, notamment dans le cadre de transferts de joueurs. Clubs historiques sur la carte du football belge, le RAEC Mons et l’Olympic de Charleroi scrutent les premières places dans leurs divisions respectives et proposent des projets ambitieux.

Et lorsque l’ancien joueur emblématique des Dragons Mohamed Dahmane est devenu Président du club carolo, c’est tout naturellement que les contacts étaient destinés à se renforcer entre les clubs. C’est finalement l’organisation d’un match amical qui a permis d’accélérer les discussions : “Il faut savoir qu’Hubert Ewbank a une profonde amitié avec Patrick Rémy, l’ancien Président de l’Olympic et nous avions déjà pu collaborer ensemble la saison passée”, explique Bernard Courcelles, Directeur Général du RAEC Mons. “Depuis l’arrivée de Dante à la tête de l’équipe, nous organisons des matchs amicaux chaque mardi pour permettre à l’ensemble des joueurs d’avoir du temps de jeu. Nous avons organisé un match face à l’Olympic et le lendemain, nous avions réunion débriefing avec le staff. Tout le monde a eu la parole et il est vrai que des joueurs de l’équipe adverse nous ont tapés dans l’œil”, ajoute Bernard Courcelles.

Montois d’adoption

Le staff et la Direction ont alors accentué les contacts avec Mohamed Dahmane, qui n’a pas hésité à tendre la main à ses anciennes couleurs : “Je suis le club depuis toujours, je suis toujours à Mons et mon fils est né à Mons ! Directement, j’ai apprécié la simplicité dans les échanges. J’aime bien les gens droits et Bernard et Dante sont comme cela”, décrit le Président de l’Olympic. “Je n’ai donc pas eu besoin de très longtemps pour être séduit à l’idée de mettre à disposition des joueurs de qualité, pétri de talent pour un club que j’aime profondément, avec qui j’ai connu beaucoup de choses”, ajoute-t-il. Séduites par le projet du RAEC Mons, les nouvelles recrues, qui arriveront en prêt de l’Olympic, seront présentées très prochainement. En attendant, ces arrivées futures annoncent une belle collaboration qui ne demande qu’à se poursuivre avec le temps : “Avec Mons, il ne faut pas regarder le niveau de D3 Amateur, il faut regarder l’histoire. Là je sens qu’il y a un beau renouveau. Si je peux tendre la main au RAEC Mons pour qu’il retrouve le niveau qu’il mérite, je le ferai ! ”, conclut le Montois d’adoption.”