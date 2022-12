Mais cette année, pour la huitième édition, la sixième de Camille, présentée ce jeudi au club lors d’une exposition, le calendrier 2023 est particulier.

Les équipes messieurs et dames ont collaboré pour le nouveau calendrier du RC Mons. ©Camille Bauvois/RC Mons

”On a décidé de faire participer les messieurs”, lance la photographe et metteuse en scène. “On voulait au travers du calendrier parler de notre relation. En fait, on est tout le temps ensemble avec l’équipe messieurs. Certes, il existe parfois des tensions pour le partage des terrains et du matériel mais à la troisième mi-temps, ce sont nos supporters ! Toutes les équipes sont aussi importantes pour la vie du club.”

Au travers des 15 photos (12 mois 2023 + décembre 2022 + janvier 2024 + couverture), “c’est finalement leur histoire qui est racontée.”

Sollicités, les garçons ont joué le jeu malgré une journée bien chargée. “Il faut en moyenne compter une demi-heure au moins par photo pour avoir le cliché parfait. Les mecs ont vraiment été super. Ils étaient à fond dedans. Ils ont même été emballés quand j’ai évoqué la photo nue alors qu’au départ, je ne les avais pas prévenus.”

L’année passée, 250 avaient été vendus. Cette année, le club en a tiré 300. Ils sont en vente au prix de 10€, seulement au club et sans réservation possible. “Il faut se dépêcher car ça part très vite. Tout l’argent ira pour le développement de projets au sein du club.”