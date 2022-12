"C'était un match compliqué pour les deux équipes sur un terrain synthétique difficile," explique Dante Brogno, le coach montois. "Gosselies revient mentalement pour essayer de se sauver et les matchs les plus difficiles sont souvent contre les équipes mal classées. Nous ne voulions pas tomber dans le panneau comme Manage. Nous n'avons pas fait un bon match mais il faut gagner ce genre de rencontre. Parfois nous sommes mauvais et nous gagnons, c'est le cas aujourd'hui."