Au total 42 pays étaient représentés et 1000 compétiteurs étaient sur place.

”Marie en catégorie U21 Shotokan était dans une catégorie de 18 athlètes de plusieurs pays du top mondial, son premier tour a été réalisé avec succès avec le Kata GOJUSHIKO et un score de 24,14 ce qui lui donnait la première place”, commence Pascal Joly. “Son deuxième tour avec le même succès avec un score de 24,34 avec le Kata GOJUSHIHO DAI et elle se classe parmi les 4 meilleurs temps et lui ouvre les portes de la petite finale avec un score de 23,82 avec le Kata GANKAKU. C’est une magnifique médaille de bronze et une belle fin d’année 2022, et une année 2022 couronnée de succès que ce soit en Wado Ryu et en Shotokan.”