A 23 ans, il descend de deux échelons après avoir été lancé à la RAAL, poursuivi à La Louvière Centre et à l'Olympic.

Barré chez les Dogues, il espère pouvoir trouver du temps de jeu et aider les Montois à aller chercher le titre en D3AACFF. Comme Jérémy Kumbi, David Perreira avait démontré toutes ses qualités et conquis le staff après notre match amical face à l'Olympic", explique Dante Brogno, T1 du RAEC Mons. "Petit format et à l'aise techniquement, il dispose d'un gros volume de jeu et sait aussi arracher des ballons"

Après Nabil El Bouhabi, Lemuel Ntalu et Jérémy Kumbi, David Perreira est donc le quatrième renfort hivernal des Montois.