Le Français a reçu un premier cadeau de Noël avec l’arrivée, en prêt, du RWDM de Sada Diallo pour renforcer le milieu de terrain. Le joueur avait déjà été ciblé il y a quelques mois.

Le jeune joueur de 20 ans, arrivé à 13 ans en Belgique en provenance de Guinée, est présenté comme un milieu box-to-box.

”Mon volume de jeu et ma faculté à apporter le surnombre dans le camp adverse sont mes points forts”, a-t-il commenté sur le site du club. “J’aime casser les lignes balle au pied. L’intérêt du RFB depuis l’été passé est motivant et je remercie le coach et la direction pour leur confiance. J’espère aider le club à atteindre ses objectifs, c’est le plus important pour moi. Avec ce prêt, je veux avoir plus de temps de jeu, enchainer les matchs et progresser.”

Avec un championnat très long au terme duquel trois places permettront de monter en D1B, les Boussutois veulent toujours y croire. Le 2e tour se fera donc avec Diallo mais sans Yannick Makota qui a pris la direction de la série D italienne à l’ASD Manfredonia.

Pour son match à rejouer contre Mandel, le club a aussi annoncé que l’adversaire avait fait appel. Dans le cas du match arrêté contre la RAAL, les Verts ont officiellement été désignés vainqueurs par forfait.