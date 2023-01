Sans club depuis la disparition de Mouscron, il avait été proche de rejoindre les Boussutois cet été mais aura finalement attendu l’hiver pour y poser son sac.

”Lors de ma première venue au club, je n’étais pas prêt à me relancer dans un nouveau projet”, a-t-il commenté sur le site du club. “La faillite de Mouscron a été plus longue à digérer pour moi. Le temps a ensuite fait son œuvre et je suis revenu au contact d’Arnauld Mercier et du RFB fin août, mais ce n’était pas le bon moment pour le club. J’ai attendu tranquillement, en assistant de temps en temps aux matchs à domicile.”