Elle a fait cette annonce sur les réseaux sociaux, ajoutant désormais s'entrainer avec Ivo Roelandt.

Dans la Province, son entraineur avoue avoir du mal à encaisser la nouvelle et réfléchit à arrêter sa carrière.

Fin décembre, elle était encore au Kenya avec son coach pour un camp d'entrainement.

Son message

"Par le biais de ce post, je vous annonce officiellement que j’ai décidé de mettre un terme à ma collaboration avec mon entraîneur qui me suit depuis plus d’une dizaine d’années, Raymond Castiaux.

Merci Raymond d’avoir endossé ce rôle d’entraîneur avec grande passion. Merci pour ton énorme implication dans ma progression et ma réussite. Merci pour ton engagement absolu et ta disponibilité à mon égard sans limite (ou presque) au cours de notre collaboration.

Merci de m’avoir formée en tant qu’athlète, de m’avoir permis de performer au plus haut niveau, de battre plusieurs records nationaux, d’emporter de nombreux titres de championne de Belgique et même un titre de championne d’Europe, et de devenir une athlète olympienne

Raymond, je te remercie de tout cœur pour cette belle histoire écrite ensemble !

Désormais, j’ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière sportive en rejoignant le groupe d’Ivo Roelandt. Merci à lui d’avoir répondu favorablement à ma demande d’intégrer son groupe."