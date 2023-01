Après leur succès à Péruwelz dimanche pour la reprise, les Hornutois disputaient ce mercredi un match au Pays Blanc puisque cette rencontre qui devait se jouer en décembre avait été remise à cause de la neige.

Hornu s’est imposé 2-4 et revient à une unité de son adversaire du jour dans le bas de tableau. Pour le Pays Blanc, le maintien n’est donc pas encore acquis non plus.