Avec de nouveau de beaux résultats. Notamment en la personne de Pascal Joly qui a décroché l’argent.

"Pour cette reprise de début d'année, je me suis présenté en Master + de 35 ans. À 50 ans maintenant, ce n'est pas toujours facile de performer surtout en tous styles, commente-t-il. Malgré cela, après les 1/8 et 1/4 de final, j'élimine un athlète belge Shotokan par 3 à 2 (car je ne l'avais jamais battu auparavant) et me hisse en finale où je n'avais rien à perdre, je réalise un très bon Kata et perds la médaille d'or 4 à 1 injustement."

Le mentor du club détaille sa déception : "Mon Kata était beau techniquement mais certains arbitres ont préféré la longue du Kata Shotokan à mon Kata Wanshu de style Wado. Malgré cela je suis très heureux et fier de cette belle médaille d'argent en international."

Au total, c'est son 3e podium international (avec Liège et la Coupe d'Europe en Roumanie) de la saison. "C'est une excellente préparation pour la Coupe de France Karaté Wado qui se déroulera cette année à Chambery le week-end du 18 février."

Marie Millet, en sénior dames, a été éliminée en quarts. Chrisley Philippart en sénior Homme Kata perd en 1/8 de finale 4 à 1.

N. Dum.