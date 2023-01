Liefde Schoemaker quitte le Moha pour l’Excelsior : “Besoin d’un développement complémentaire”

"Après y avoir beaucoup réfléchi, il est plus que nécessaire pour moi de prendre un nouveau départ avec un changement important pour cette nouvelle saison. C’est pourquoi j’ai pris la décision de quitter le Moha”, a écrit la sprinteuse de 20 ans sur Facebook.

Liefde Schoemaker repart sur de nouvelles bases avec François Gourmet : "Retrouver mon meilleur niveau"

"Je remercie sincèrement les dirigeants du Moha qui ont toujours su répondre à mes besoins et qui ont su être présents pour moi lorsque j’en avais besoin. Cependant, comme expliqué aux personnes concernées, j’aurais besoin d’un développement complémentaire si je souhaite atteindre les objectifs que je me suis fixés, mais également revenir au haut niveau”, justifie encore l’étudiante en communication. “C’est dans ce sens que je rejoins le Royal Excelsior Sports Club avec qui j’espère atteindre mes objectifs et contribuer aux réussites communes.”

Dans les rangs bruxellois, la Jurbisienne retrouvera notamment sa grande copine Mariam Oularé ou encore Delphine Nkansa, l’une des principales révélations de l’année dernière.