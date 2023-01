”On aurait préféré jouer à Tirlemont pour enchaîner après notre succès contre Tessenderlo, et avoir un match dans les jambes avant d’aborder l’Olympic. Ceci dit, cela nous a permis de préparer ce match avec calme et sérénité, les séances étaient bonnes avec beaucoup d’intensité. On espère reproduire cela lors de cette rencontre que l’on doit absolument gagner”, soulignait le T2, Sébastien Rousseau.

Face à des Dogues qui n’ont subi qu’une seule défaite depuis quatre mois, Visé 1-0 il y a deux semaines, après un impressionnant 30/36, ce ne sera pas une mince affaire.

D’autant qu’ils ont réagi immédiatement en écartant Winkel (2-1) samedi dernier et voudront leur revanche du match aller (0-1 à la Neuville).

Pour ce choc hennuyer, Arnauld Mercier ne pourra pas compter sur Lavie suspendu pour abus de cartes jaunes, ni sur Sousa (cheville) et Boulenger qui a repris doucement les entraînements, mais qui doit encore attendre un peu pour revenir dans la sélection.

Noyau : Audin, Cabral, Chaabi, Chevalier, Deschryver, Diallo, Donnez, Fuakala, Grisez, Itrak, M. Laurent, Lauwrensens, Mohamed, Mpati, Routier, Saussez, Tainmont.