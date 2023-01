Le RFB peut à nouveau rêver du top 3 : “Dans notre situation, chaque match sera une finale”

Grâce à une entame de match solide et un gros état d’esprit affiché, à l’image d’un Clément Tainmont au four et au moulin, les Borains enchaînent avec un deuxième succès consécutif après celui de Tessenderlo. “C’était un match compliqué pour les deux équipes, c’était important pour nous d’entrer sur le terrain avec l’état d’esprit rageur. On a vu un gars comme Tainmont apporter toute sa classe à gérer les temps forts et faibles,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous