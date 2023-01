Les Carolos auraient pu effectuer un grand pas dans la course au top 3.

Les Dogues ont manqué leur entame et de justesse face au RFB : “Quand on joue à ce niveau, il y a un minimum de conditions à avoir pour bien préparer”

Pour la troisième fois sur les quatre dernières rencontres, le stade Vedette a une nouvelle fois été plongé dans le noir suite à une panne d’éclairage, décalant le coup d’envoi d’une dizaine de minutes. Mené par deux buts dès la demi-heure, suite à un envoi de Chaabi dans la lucarne et un penalty de Tainmont, par des Borains mieux entrés dans la partie, l’Olympic n’a jamais réussi à refaire son retard. Certes, il y a eu des situations, mais ne cadrait jamais, Saussez n’ayant pas eu un seul arrêt à effectuer. Ils réduisaient l’écart via un penalty transformé par Hadj-Moussa, et poussaient pour égaliser, en vain. Laurent assurait le succès des siens d’un joli tir...