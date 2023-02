Les quatre rencontres à l’affiche ce dimanche après-midi devront départager les cinq équipes encore mathématiquement en lice à avoir Manage, Mons, Onhaye, St-Symphorien et Tournai.

Les trois premières équipes disposent du même bilan avec 19 points et six victoires. Saint-Symphorien, pour sa part, compte deux points de moins au compteur, mais les Hennuyers, qui se déplaceront à Aische ce dimanche, ont déjà remporté la première tranche.

Tournai peut également toujours espérer décrocher la tranche, et donc le billet pour le tour final, mais les Tournaisiens ne sont pas en ballottage favorable. Ils doivent gagner à Manage et espérer dans le même temps des défaites pour Onhaye et pour Mons.

On rappellera qu’en cas d’égalité au nombre de points, puis de victoires, c’est la différence de buts qui entre en ligne de compte (avant un test-match sur terrain neutre, comme dernier recours).

Selon ce critère, c’est Manage qui tient actuellement la corde (+10), devant Mons (+8), Onhaye (+5) et St-Symphorien (+3).