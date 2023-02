Troisième succès de rang pour le RFB

Les Francs Borains entamaient la rencontre sur les chapeaux de roue, puisqu’après six minutes de jeu, le marquoir indiquait déjà 0-2. En effet, dès la 1ère minute, Chevalier était contre in extremis par un défenseur, sur le corner qui suivait, Agbor tirait le maillot de Tainmont. Chevalier se chargeait de la transformation du penalty. Dans la foulée, Chaabi profitait du laxisme défensif des locaux pour doubler les chiffres. C’était presque trop facile, puisque Chevalier interceptait un centre en retrait manqué d’Agbor pour accentuer l’avance des siens. Au retour des vestiaires, il n’y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent, les Verts se contentant de gérer son avantage. Certes, il y avait encore une ou l’autre situation (Lavie et Chevalier), mais plus rien ne bougeait. Arnauld Mercier en profitait pour faire entrer Gaëtan Arib qui effectuait ses premières minutes avec ses nouvelles couleurs, pour remplacer Itrak qui a pris la carte de trop et sera suspendu pour le prochain match. Le RFB remporte ainsi son troisième succès de rang.