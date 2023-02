Rapidement, les Borains obtenaient un penalty pour une main de Debouver sur un coup franc de Laurent, Chevalier se chargeait de la transformation. Ils se procuraient plusieurs possibilités de faire le break, notamment via Chevalier qui manquait son face-à-face avec Kudimbana, pourtant servi idéalement par Chaabi. Ils auraient dû bénéficier d’un nouveau penalty pour une faute de Kudimbana sur Tainmont qui semblait évidente.

Au retour des vestiaires, les Flandriens bénéficiaient d’un coup franc que bottait victorieusement Debouver pour remettre les deux équipes à égalité. À l’heure de jeu, suite à un contact fortuit, Libbrecht se blessait gravement (jambe retournée), une scène horrible à voir.

Après vingt-cinq minutes d’interruption, la partie reprenait et voyait Winkel prendre l’avance via Tall. Celui-ci avait pourtant clairement poussé Fuakala pour se présenter seul devant Saussez et de placer entre ses jambes. La belle série (12/12) prend fin pour le RFB qui rate le coche de se rapprocher un peu plus de ses concurrents directs qui ont aussi perdu des plumes.