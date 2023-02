C’est la 10e fois que le club dispute la compétition et “cette année est très importante pour la France car elle accueillera en novembre les 50e championnats d’Europe de Karaté Wado Kai FWE à Strasbourg dont seuls les podiums sont qualificatifs”, complète Pascal Joly. “Pour y participer, on s’est associé au club de l’ASPTT de Lille du Sensei Bruno Verfaillie, arbitre mondial. Et nous avons une quinzaine de compétiteurs qui peuvent, grâce à leur passeport en France, y participer en plus des compétitions belges.”

Ce fut un long déplacement qui a finalement bien souri aux Borains, emmenés par Pascal Joly. Le club, représenté par neuf membres, a en effet décroché 11 médailles Outre-Quiévrain.

Les neuf membres sont Noémie Joly, Hugo Joly, Rigo Dendas, Marie Millet, Matteo Valvo, Evan Cravotta, Chrisley Philippart, Marlo Mirisciotti et Jean Guillaume Bardot.

Au total, c’est avec six médailles d’or que les Borains rentrés : Pascal Joly KATA master +35 (5 tours), Pascal Joly et Chrisley Philippart Équipe Spécifique Wado (4 eq), Marie Millet KATA Seniors (4 tours), Rigo Dendas KATA Juniors (4 tours), Chrisley Philippart KATA Seniors (4 tours), Marlo Mirisciotti Kumité -76kg.

Ils rentrent aussi avec cinq médailles d’argent : Noémie Joly KATA Seniors (4 tours), Jean Guillaumes Bardot KATA Seniors (4 tours), Hugo, Evan et Matteo KATA équipes avec Bunkai.

Deux médailles de bronze complètent leur belle moisson : Rigo Dendas Kumité -52 kg Cadet, Marlo Mirisciotti -71kg Juniors. “Je suis super fier de notre travail et je remercie Patrick Millet pour le coaching”, continue Pascal Joly. “D’un point de vue personnel, je réalise un doublé avec l’or en individuel KATA master +35 à 50 ans et l’or en équipe spécifique Wado avec mon partenaire Chrisley Philippart de plus de 7 minutes avec des attaques réelles, des attaques couteaux et à genoux. Je suis très heureux de la réussite générale car c’est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d’entrainements.”

Le club organsie le 5 mars son 5e Open Televie Karaté Do à Quaregnon où 500 compétiteurs sont attendus.