Loeila Crapez a échoué en finale du National de judo en U18 : “Ce n’est pas vraiment une déception”

”Mais les deux fois, je suis tombée sur Marielle Bouvier”, sourit Loeila qui a débuté le judo à 6 ans en suivant sa cousine. “À Tielt, on a tenu quelques minutes et puis, sur une prise, elle m’a mis un Ippon. Après, je suis évidemment contente d’avoir un nouveau podium, c’était l’objectif. Ce n’est pas vraiment une déception. On veut toujours être championne mais elle est très forte, je la rencontre souvent. Elle prend souvent le dessus, elle a un physique un peu plus développé, elle a plus d’expérience. Au niveau de la garde, elle est plus forte. En dehors du tapis, on est copine mais l’objectif, ce sera de la battre un jour.”

Après son titre de championne en cadet en 2020, la jeune Montoise, étudiante en 5e secondaire à Saint-Joseph à Saint-Ghislain, est à la recherche d’un nouveau titre dans ce genre de compétition.

Avant d’y retourner, elle va se concentrer sur d’autres événements, notamment en France. “Je suis devenue championne des Hauts de France et je dispute donc le Championnat de France”, explique la championne du Hainaut. “Mais cette année, je vais aussi me concentrer sur ma ceinture noire.”

Dans sa jeune carrière, elle a aussi pu être reprise pour des entrainements nationaux. Des séances supplémentaires qui vont lui permettre peut-être de progresser et de revendiquer des sélections pour les championnats européens et internationaux. “Il faut être régulière dans les entrainements et les résultats. Pour avoir la chance d’être sélectionnée, il faudrait plus de podiums en dehors de la Belgique. Un beau résultat au Championnat de France en avril pourrait m’y aider.”