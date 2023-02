Le RFB arrache un point à la dernière seconde à Knokke

Les locaux reprenaient leur domination et obtenaient encore plusieurs occasions de prendre l’avance, notamment un coup franc de Ghesquière sur la transversale et une tête de Sula que stoppait magistralement Saussez. Dès la reprise, Arib sauvait à même la ligne devant Vanraefelghem. Petit à petit, les verts prenaient le jeu à leur compte, et sur un service de Lavie, Chevalier filait vers le but et se faisait accrocher par Dhoest qui était exclu.

En supériorité numérique, on pensait les voir émerger, d’autant que c’est un joueur de champ qui prenait la place entre les perches, mais à dix minutes du terme, Mariën trouvait l’ouverture. En fin de match, deux envois de Chevalier (89e) et d’Arib (90e) terminaient leur course sur les montants. Mais à la dernière seconde, Chevalier offrait un point aux siens.