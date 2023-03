Le stage Be the Ref au RAEC Mons toute la semaine : “Une nouvelle approche pour l'arbitrage” (PHOTOS & VIDEOS)

À lire aussi

Mehdi Sayoud encadre les stagiaires toute la semaine et met son expertise à leur service avec des conseils et des remarques. ©Dumont

Pour cette édition, ce fut une nouvelle belle réussite avec le même leitmotiv : susciter des vocations.

”C’est une offre différente des stages que les enfants peuvent trouver”, explique Alexandre Boucaut, arbitre et responsable du recrutement des arbitres. “Durant une semaine, ils sont finalement dans la peau d’un arbitre, ils y découvrent la fonction, ils sont sensibilisés. Ensuite, la finalité est qu’ils passent l’examen et qu’ils se lancent véritablement à partir de 15 ans. Le but est de pérenniser ce genre de stage avec Liège et Tubize dans un calendrier de vacances de Toussaint, de Carnaval et de printemps. Évidemment, il faut pouvoir disposer d’infrastructures permettant la partie théorique avec du matériel et un synthétique pour la pratique.”

guillement "La première question qu'ils posent: combien ça rapporte."

La quinzaine d’apprentis arbitres a pu tout au long de la semaine apprendre les lois du jeu mais pas seulement. En plus d’exercices pratiques, comme ce mercredi avec des petits matchs des petits Dragons à diriger, ils ont pu échanger toute la semaine avec des arbitres habitués des gros matchs de D1A et D1B. Simonini, Boucaut, Laforge, … ils ont alors répondu aux sollicitations des gamins.

”Les premières questions concernent plus les matchs qu’on a arbitré, les stades où c’est le plus difficile”, précise Arthur Denil, jeune arbitre du monde pro, venu aussi partager sa passion et son expérience. “Pour l’instant, ils sont encore dans cette optique. Mais surtout la question qui arrive toujours en premier, c’est combien ça rapporte (rires).”

Arbitres en D1A, Marco Simonini et Nicolas Laforge ont partagé leur expérience lors du stage Be the Ref au RAEC Mons. ©Nadège Wantier

Le Hainaut, bon élève

Après l’expérience concluante au RFC Liège où les 7 stagiaires ont réussi l’examen en fin de stage (optionnel) qui donne accès au cursus, l’ACFF espère voir les vocations se matérialiser en futurs sifflets parmi les 14 jeunes à Mons. Le nombre d’équipes en championnat est toujours plus nombreux et il faut pouvoir suivre. “Pour les Ladies de Mons en D1 nationale, il n’y a qu’à domicile que nous pouvons disposer de trois arbitres. À l’extérieur, il n’y en a qu’un”, souffle Nathalie Deswez, responsable du pôle féminin au RAEC Mons.

Parmi les provinces wallonnes, le Hainaut est un des bons élèves avec 341 sifflets (trois filles). “On en a perdu deux par rapport à l’année passée”, embraie Boucaut. “Ce n’est pas mal.”

À chaque séance, théorique ou spécifique, chacun est alors amené à se familiariser davantage à l’arbitrage. Et chacun avec sa motivation. Que ce soit par filiation paternelle ou par envie de découvrir.

Les stagiaires de Be the Ref au RAEC Mons ont appris la théorie et les lois du jeu avec de la vidéo notamment. ©Nadège Wantier

”Ça me donne du plaisir d’arbitrer”, s’enthousiasme Mathéo Busine (12 ans) dont le papa est aussi arbitre. “Ce que j’ai le plus appris, ce sont les signes et quand donner les cartes. Le plus difficile reste de suivre le jeu et d’éviter le ballon. J’espère aller jusqu’en nationale.”

S’il devra encore attendre ses 15 ans pour véritablement lancer sa carrière, d’autres stagiaires pourraient déjà s’y mettre à la fin du stage. “Si je me suis inscrit à ce stage, c’est pour apprendre quelque chose qui est rarement mis en lumière. J’aime bien, j’espère aller le plus haut possible”, sourit Théo Lux (16 ans). “Le plus difficile, ce sont les déplacements pour être proches des actions. Ce n’est pas simple mais on s’habitue. Je vais en tout cas faire de mon mieux.”