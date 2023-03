Mais, au quart d’heure, l’inévitable Troonbeeckx prenait la défense de vitesse et s’en allait tromper Saussez. Face à des Anversois bien organisés, le RFB peinait à trouver les solutions pour les mettre en danger, à l’exception d’un coup franc de Chevalier pour la tête de Fuakala que sauvait de justesse F. Van Aerschot. Après la pause, les Borains mettaient les bouchées doubles pour revenir au score, et y parvenaient, suite à une longue balle de Deschryver pour Chevalier qui lobait le dernier rempart de Heist pour le plus grand plaisir du camp borain.

Joie de courte durée, puisque dans la foulée, Troonbeeckx, étrangement seul, redonnait l’avance aux siens. Mais, c’était sans compter sur le caractère des Borains et de Lavie, fraîchement entré au jeu, pour renverser la situation, en égalisant puis en provoquant un penalty que convertissait Chevalier. Tainmont fixait les chiffres d’un succès très important dans la course au top 3 avant le choc hennuyer à la RAAL.