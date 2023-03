Baptiste Moulin est pilote de course pour Lamborghini: "On a toujours peur quand il prend le volant"

Quand sa progéniture décide de se lancer dans cette voie, il y a toujours un moment de stress. "On n’a pas eu peur qu’au début de sa carrière. On a encore peur à chaque course", reconnaît Luc Moulin. Présent dans les paddocks lors de chaque sortie, avec sa femme Marianne, le papa a des rituels bien précis. "Avant le départ, je m’isole dans un coin et je fais les 100 pas. S’il y a un mur, cela arrive que je tapote dedans, sourit l’intéressé. Le départ reste le moment le plus impressionnant. Après, je viens voir la course sur les écrans de l’équipe. Jamais sur la piste. J’ai besoin de tout voir car chaque dépassement est un moment stressant. On ressent toujours de la pression." D’autant que les parents ont déjà vécu une expérience très choquante. "Il y a deux ans, Baptiste a connu un gros crash lors des essais libres à Spa. Il est sorti de piste en haut du Raidillon et a percuté le mur. Nous n’étions pas présents ce jour-là. Cela a été la panique quand il nous a appelés pour nous prévenir. Heureusement, si la voiture était entièrement détruite, lui n’avait rien du tout. "