"Il apporte énormément par son expérience, son positionnement et sa lecture du jeu. Il arrive aussi à faire de bonnes courses dans la profondeur. C’est certain que son absence sera préjudiciable, mais je pense que les joueurs qui sont sur le banc peuvent aussi apporter un plus. Sur une saison, on ne gagne pas à onze mais avec l’ensemble de l’effectif", soulignait le T2, Sébastien Rousseau.

Si les Borains ne veulent pas se faire surprendre, ils devront éviter de réitérer certaines erreurs commises contre Heist. "En effet, il faudra être plus solide défensivement, en concédant moins d’occasions à l’adversaire. A notre décharge, suite à des blessures ou des suspensions, on n’aligne jamais deux fois la même défense ces dernières semaines."