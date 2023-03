Hedy Chaabi a joué tous les chocs RAAL – Francs Borains : “J’ai forcément un bon souvenir de tous ces matchs”

Pour y arriver, le RFB a toujours pu compter sur Hedy Chaabi. Il est, en effet, le seul parmi les joueurs actuels à avoir participé à toutes ces rencontres.

”En effet, si je ne me trompe pas, je n’en ai raté aucune. J’ai forcément un bon souvenir de toutes ces confrontations, puisque les résultats ont chaque fois été positifs avec beaucoup d’ambiance dans les tribunes. Même si, malheureusement, les deux derniers à Vedette ont fini en eau de boudin”, précisait Hedy Chaabi.

Sa particularité, cette saison, est qu’il est aussi le seul élément de l’effectif d’Arnauld Mercier à avoir pris part à tous les matchs de la saison. “Cela veut dire que je suis épargné par les blessures, et prouve que je suis bien physiquement, grâce notamment à un staff de qualité. Par contre, je ne pense pas être le joueur ayant le plus de temps de jeu, car j’ai été quelques fois sur le banc et j’ai été souvent remplacé. Pour poursuivre cette petite performance, je dois faire attention à la suspension, car j’ai deux cartes depuis deux mois. Mais en général, si je ne râle pas je n’en prends pas…”, sourit-il.

Le Tivoli sera vide, puisque La Louvière a écopé de trois matchs à huis clos suite aux incidents provoqués par ses supporters lors du match du 12 novembre à Boussu. “C’est dommage, car comme je le disais au préalable, c’est un match spécial avec énormément d’ambiance. Sans spectateur, ça n’a pas la même saveur. Toutefois, nous serons focalisés sur notre tâche, en affichant le même état d’esprit de ces dernières semaines, et en se donnant à fond pour offrir un succès à nos supporters qui ne seront pas présents, pour leur rendre ce qu’ils nous donnent depuis le début de la saison. Ce sera très compliqué, car la RAAL possède une très belle équipe, sa troisième place n’est pas un hasard. D’autant que Clément ne jouera pas. Depuis qu’il est là, il apporte un énorme plus en mettant toutes ses qualités et son expérience au service de l’équipe. Il est décisif lors de chaque rencontre, son absence est un gros point négatif. Ceci dit, je suis certain que le joueur qui reprendra son rôle, le fera aussi bien”, soulignait l’attaquant qui a déjà inscrit onze buts depuis le début de la compétition dont un lors du match aller.