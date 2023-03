Mars décisif, Liège, club affaires, club Clovis, club Saint-Charles, administrateurs, licence… : les projets ne manquent pas aux Francs Borains

Après un creux fin 2022, les Boussutois sont désormais bien de retour dans le coup et pourraient être un des grands gagnants ce mois-ci. “La dynamique est positive et intéressante mais on ne veut pas s’emballer. Après la RAAL, on reçoit Liège. On ne veut toutefois pas se voir plus beau que ce qu’on est. Le groupe a montré qu’il avait du caractère, notamment lors du dernier match, sang-froid mais on doit continuer à prendre match par match. Évidemment, il y a la réalité chiffrée et on n’est pas aveugle par rapport au classement mais ce n’est pas dans notre ADN de se voir déjà arrivés.”

Avec cette spirale positive, le club est toujours bien en lice pour la montée et se prépare à recevoir le RFC Liège la semaine prochaine. Une grosse affiche, un choc que les hommes d’Arnauld Mercier ne voudront pas louper.

En coulisses, le club travaille pour que ce choc, important dans la lutte pour la montée en D1B, le soit aussi en tribunes. “Notre plus grosse affluence cette saison, c’était contre OHL en Coupe. On espère faire aussi bien”, sourit le président. “Avec ce match, on va aussi lancer une nouvelle dynamique pour que le spectacle que nos joueurs proposent sur le terrain, on le retrouve aussi à côté. Il y aura des animations avec Nostalgie, un DJ, la présence de l’école des jeunes et aussi des anciens et acteurs des deux clubs : El Barkaoui et Michel Wintacq. On veut valoriser l’Histoire du club, c’est ce qu’on appellera le club Saint-Charles. Pour préparer la réception des supporters de Liège, assez festifs, on travaille depuis un mois avec la commune.”

À côté de ce volet sportif plutôt positif, le club continue aussi de plancher sur l’aspect financier du club. L’argent étant le nerf de la guerre de tous les clubs, le RFB veut élargir, étoffer son nombre de partenaires, tout en renforçant la fidélité de ceux déjà présents. C’est dans ce sens que le président a présenté deux nouveaux administrateurs (Frédéric Agneessens et Sabine Spreutels) venant d’Alumatic, sponsor. Mais plus que de voir des rentrées financières, le club veut surtout renforcer la cohésion avec les partenaires. La relance du club affaires s’inscrit dans ce sens-là.

”On est actuellement à 30 partenaires et on veut qu’il y ait des échanges. Le premier rendez-vous sera le 23 mars, on a aussi prévu un tournoi interentreprises en juin. On l’appellera le Clovis Club. On veut aussi élargir notre champ d’action et être une porte d’entrée pour les éventuels intéressés flamands.”

Pour rappel, le match RAAL-Francs Borains se joue à huis clos. Il est diffusé en direct par Antenne-Centre et il sera à voir à Dour. Le club organise en effet une soirée au Sentier de Warquignies 1 à Dour, dès 19h30.