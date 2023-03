Frédéric Taquin après la défaite contre les Francs Borains: "La rouge a complètement fait basculer la rencontre"

Dans l'autre camp, on savourait. "J'ai l'impression que les deux équipes étaient tétanisées par l'enjeu en première période. Je n'ai pas senti les joueurs libérés d'un côté comme de l'autre. Faye a mis son équipe en difficulté en se faisant exclure logiquement pour un coup de coude sur Chevalier. On a changé le dispositif en 2e, on a écarté davantage, faire courir ce ballon et saisir les opportunités et les espaces. C'est une victoire importante qui nous permet de continuer notre belle série avant de recevoir Liège avec le plein de confiance. Je dois féliciter les joueurs qui ont fait un bon match et n'ont pas concédé grand-chose à l'adversaire", soulignait Arnauld Mercier.