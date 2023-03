Romain Donnez a réalisé un bon match face à la RAAL : “Je pense avoir montré qu’on pouvait compter sur moi”

Avant cette rencontre, l’adjoint d’Arnauld Mercier, Sébastien Rousseau avait déclaré que son équipe devrait retrouver de la solidité défensive afin d’espérer forger un résultat positif lors du choc hennuyer.

Quelques changements avaient d’ailleurs été effectués au sein de cette défense à trois, puisque Vannoye et Fuakala cédaient leur place à Boulenger et à Donnez. Ce dernier a été impérial tout au long de la partie, en récupérant un nombre incalculable de ballons, et en gagnant la plupart de ses duels.

”En première mi-temps, la RAAL nous a mis une grosse pression, on n’arrivait pas à ressortir le ballon. Ceci dit, on a géré en ne concédant qu’une seule d’occasion. Puis, il y a eu ce fait de jeu avec l’exclusion de Faye qui nous a facilité les choses pour la seconde période pendant laquelle nous avons su faire la différence”, réagissait le jeune Romain qui n’avait plus été titulaire depuis le 7 janvier lors du partage face à ses anciens équipiers (Sporting B). “Ce n’était pas simple de rejouer dans une telle rencontre après deux mois sans pratiquement jouer. Le coach et l’équipe m’ont fait confiance. Je pense avoir montré qu’on pouvait compter sur moi”, précisait le natif de Merbes-Sainte-Marie.