Et à voir le sprint de Dante Brogno vers Lucas Lefranc après son but, sur un centre tir après un joli mouvement dans le rectangle qui est parti lober De Vriendt, on a surtout senti une certaine délivrance dans les rangs montois. “C’est surtout qu’il fallait évacuer toute la frustration sur le penalty qu’on ne nous avait pas sifflé juste avant (NdlR : faute de main dans le rectangle)”, sourit Dante Brogno. “Celui que nous avons concédé était correct mais, là, on aurait dû en recevoir un aussi. Sur ce but, je ne sais pas ce qu’il m’a pris (rires). Mais finalement, il y a une justice.”

Ce but, c’est aussi du coaching payant puisque Lefranc, rentré pour permettre à Cordaro (piston droit jusque-là) de se repositionner dans le milieu de terrain. “Oui, peut-être, mais quand ça ne donne rien, on dit alors coaching mauvais”, soufflait Brogno. “Avec sa montée, c’était aussi pour avoir plus de créativité via Sandro dans le milieu. Mais c’était un match cadenassé, on savait que le premier qui ouvrait la boîte avait de grandes chances de s’en sortir.”

Avec sept points d’avance sur le troisième, Mons a peut-être fait le plus dur. Mais dans le vestiaire montois, si on avait fêté la victoire, on ne voulait pas se projeter encore trop loin. “Il reste six matchs. Mathématiquement, tout reste ouvert. Tout le monde peut trébucher dans cette série.”