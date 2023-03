Lucas Lefranc (Mons) : "nos six derniers matchs sont des finales"

"C’était un but important. Il a permis de débloquer une rencontre assez fermée et surtout de remporter le match et de mettre nos concurrents directs un peu plus loin au classement", souligne Lucas.

Ce dernier ne s’attend pas à une partie de plaisir contre Couvin. "On sait que ce ne sera pas un match facile. C’est un déplacement compliqué et on doit vraiment le prendre au sérieux. Je pense que si nous sommes concentrés et qu’on joue notre football sans faire d’erreurs, on pourra revenir avec les trois points. De toute façon, nos six derniers matchs s’apparentent à des finales et nous n’avons quasi pas le droit à l’erreur jusqu’en fin de saison."