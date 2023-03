Une disette longue de 189 jours qui a donc pris fin, à la grande satisfaction de leur mentor, Tibor Balog, conscient d’avoir posé un sacré jalon sur la route menant au maintien : “Quel soulagement ! Le brin de chance a servi nos intérêts après une première période durant laquelle notre bonne organisation nous avait permis d’assurer nos arrières tout en trouvant la faille. Ce fut plus compliqué à la reprise pour freiner la pression adverse, surtout après la sortie de Corentin (Vassart). Nous manquions alors de répondant à la récupération et la faute à un trop grand individualisme chez certains d’entre nous, il ne nous a pas été possible de nous mettre à l’abri lors de nos nombreux contres. Sur un grand terrain, lourd de surcroît, et contre un adversaire qui nous était intrinsèquement supérieur, nous réalisons malgré tout la toute bonne opération mais il va falloir confirmer. ”

Du côté du Rapid, cela faisait très exactement 182 jours que l’on avait eu à déplorer une défaite à la maison (1-6 contre Aische). Le T1, Terence Jaumain, résumait parfaitement cette soirée maudite : “Nous n’avons joué qu’une mi-temps, la seconde. La première fut la pire vécue à ce jour, en termes de créativité et d’enthousiasme. Nous avons bien retroussé nos manches par la suite mais sans être réalistes. Ce revers enterre nos dernières illusions de rattraper notre voisin de palier et nous traversons manifestement un creux et sur ce coup-ci, en nous mettant nous-mêmes en difficulté. ”

Symphorinois : Dekerle ; Mabille (65e Soares), Citron, Rucquois, Lombardo, Strobbe (77e Goditiabois), Erculisse, Ulens, Kwembeke, Sera, Revercez.

Tamines : Aromatorio ; Vassart (66e Martinelli), Leemans, Boukamir, Stephanus, Becquevort, Pereira, Rodrigues (72e Thea), Moatassim (61e Katuma (89e D’Addario)), Boudar, Pale Mone.

Arbitre : M. Patris.

Avertissements : Stephanus, Thea, Boukamir, Becquevort, Martinelli.

Le but : 31e Citron csc (0-1).