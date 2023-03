Après avoir battu l’Olympic et la RAAL, des cadors de la compétition, le RFB s’est offert le scalp des Liégeois qui possèdent la meilleure attaque ainsi que la meilleure défense, et qui étaient invaincus depuis le 16 octobre (18 matchs sans défaite), ce qui situe la performance réalisée par les hommes d’Arnauld Mercier.

En effet, malmenés en première période par des Sang et Marine qui monopolisaient le cuir et qui se procuraient quelques belles possibilités, notamment une tête de Bustin sur le piquet, les Verts prenaient l’avantage grâce à Chaabi suite à un énorme travail de Chevalier.

Transcendés par ce but, ils déroulaient et ajoutaient deux buts par l’entremise de Lavie et Chevalier dans tous les bons coups. “Une fois de plus, on a mis les ingrédients pour remporter ce match. Les joueurs ont mis beaucoup de cœur. On a vécu un début difficile, on aurait pu être menés à la pause, mais on a su faire le dos rond. Puis, l’état d’esprit qui nous anime depuis le début de l’année a refait surface, et on a fait une grosse seconde période. On est allé chercher le 3-0 avec les tripes”, réagissait un Arnauld Mercier aux anges.

En fin de partie, le FC Liège parvenait à revenir dans le coup en inscrivant deux buts, mais pas d’empêcher le RFB de remporter un magnifique succès. “C’est le seul point négatif. On va savourer et récupérer, car on a un match important à Boom mercredi. Les feux sont au vert, on continue d’y croire après chaque match. Cette remontée au classement est exceptionnelle, mais le meilleur reste à venir”, confiait le coach.