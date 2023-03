Nathan Durieux (Mons) : "mon volume de jeu au service de l'équipe"

"On savait que ce match serait compliqué, que tous les adversaires nous attendent désormais, confie Nathan Durieux. Le terrain n’était pas évident et nous avons dû nous adapter. Je crois que nous l’avons plutôt bien fait dans la mesure où on s’est procuré entre dix et quinze possibilités. Mais au final, l’efficacité nous a fait défaut et il a fallu attendre la dernière minute. Heureusement donc, on revient avec un point, c’est déjà ça. Nous n’aurions pas volé la victoire mais on ne perd pas et on a cinq points d’avance sur le deuxième, Onhaye."

Un écart pas encore tout à fait significatif mais qui met les Dragons en bonne position pour la montée en D2.

Arrivé à Mons en janvier en provenance des Francs Borains, Nathan Durieux ne regrette pas son choix. Il faut dire qu’il connaît la maison et qu’il faut plutôt parler d’un retour puisque le joueur a été formé chez les Dragons. Il est revenu au bercail.

Son intégration a été d’autant plus facile qu’il avait déjà collaboré avec Dante Brogno à Boussu. "Que ce soit avec le staff, les joueurs ou les supporters, ça se passe vraiment bien ici. Maintenant, il faut atteindre l’objectif, à savoir la montée", confirme Nathan.

"Essayer d'être plus décisif"

Sur le terrain, le joueur de 25 ans se donne toujours à fond. C’est l’une de ses marques de fabrique. "Mon volume de jeu et ma générosité dans l’effort doivent apporter quelque chose à l’équipe. C’est ce que j’essaie de faire, tout en essayant de me monter un peu plus décisif."

Un match contre le Léopold Uccle attend les Dragons samedi soir au Tondreau. Un nouveau piège à éviter ?

"Nous devons rester concentrés, bien entendu, mais nous aurons l’avantage de jouer sur notre terrain, où nous avons nos marques et où nous pouvons développer notre football", estime Nathan Durieux.

Un nouveau match capital. Mais ils le seront tous.