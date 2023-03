Les Semoulin veulent fêter les 10 ans de leur équipe en beauté

Dix bougies sur un gâteau, ça se fête. Pour ce cap symbolique, les Semoulin avaient la ferme ambition de concocter un programme mémorable pour leur équipe. “Être sacrés champions du monde dans notre catégorie en Lamborghini Trofeo nous a donné un coup de projecteur considérable, ce qui nous a permis de fédérer des sponsors autour de nous pour 2023”, commente Benoît. “Comme Semspeed fête ses 10 ans cette année, nous souhaitions marquer le coup, pour le plus grand bonheur de notre équipe. C’est pourquoi nous aurons trois programmes différents à notre actif en 2023 !”

Un proto ultra-performant !

Le premier programme est connu et le moins que l’on puisse dire, c’est que Benoît et François vont changer de crémerie. “Nous piloterons une Nova NP02 dans le championnat français Ultimate Cup”, poursuit Benoît. “Il s’agit d’un prototype ressemblant à ceux courant dans les plus grands championnats d’endurance. Il est en fibre de carbone et équipé d’un moteur V8 Ford de 400 chevaux ! C’est une véritable monoplace carénée puisqu’on est couché dans le cockpit comme dans une F1 et que les amortisseurs sont horizontaux et non verticaux. Il n’y a qu’une dizaine de Nova disponibles, plus de demandes que d’offres et nous avons été repris sur la short-list du constructeur. C’est très gratifiant pour nous. Nous abordons ce nouveau défi avec humilité”. On notera que dans cette compétition d’endurance avec une course de 4 heures par meeting, les Nova partagent la piste avec les protos LMP3 qui roulent notamment sur le circuit des 24 heures du Mans !

Et quid des deux autres programmes ? “Nous les annoncerons dans le courant du mois d’avril”, précise Benoît. Gageons qu’on verrait bien les Semoulin et leur team Semspeed repartir à l’assaut du Lamborghini Super Trofeo et défendre leur couronne de champions du monde en Huracan !