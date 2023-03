Mons fait un pas supplémentaire vers le sacre

Vingt-trois points sur vingt-sept depuis sa mésaventure début janvier face à Jodoigne, Mons tient plus que jamais la corde à l’entame de la dernière ligne droite. Mais Dante Brogno a toutefois dû rappeler les basiques à la pause d’une rencontre sans guère de suspense. “Après le but d’ouverture, mon équipe a eu tendance à s’asseoir sur cet acquis et j’ai constaté une baisse de régime d’une bonne quinzaine de minutes qui aurait pu nous être préjudiciable et donner quelque espoir à notre adversaire. J’ai donc estimé nécessaire d’enfoncer le clou avant d’aborder la seconde période et il n’a pas fallu longtemps pour que nous retrouvions la totale maîtrise du jeu. Je sais ce dont mes joueurs sont capables de réaliser, ce petit rappel à l’ordre n’a donc pas été sans écho et je m’en réjouis.”