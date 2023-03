Scohy (Binche) a sorti trois buts de son chapeau face à Stockay

Sous le regard attentif de son successeur, Fabrice Silvagni, Jean-Louis D’Acchille a une fois de plus tactiquement bien mené sa barque et ce sixième succès à domicile est pour ainsi dire synonyme de maintien. Le capital points ainsi amassé par les Lions à sept journées de la clôture s’avère en fait plus que satisfaisant pour un promu. Le T1 binchois n’en disconvenait pas tout en ajoutant : “Cette victoire acquise face à une équipe typique de D2 traduit assez fidèlement ce qu’aura été notre saison, à savoir que nous sommes parvenus à retourner à notre avantage un match en faisant preuve de toutes les vertus nécessaires dans ce cas de figure. Sur l’ensemble de la première période, nous ne méritions pas de rentrer à la pause avec ce handicap mais j’estime aussi que le score final est un tantinet flatteur car la réussite ne nous a pas boudés dans l’élaboration de nos buts. Après notre creux (0 sur 12), le groupe ne s’est jamais départi de sa bonne mentalité et a continué à travailler. Nous pouvons dès lors envisager la fin de la compétition, l’esprit un peu plus libéré, de quoi négocier nos prochaines échéances, Rebecq et Tubize-Braine, avec davantage de sérénité, avec la perspective d’accrocher un bel accessit au moment du décompte final. ”