Tertre a eu chaud mais a battu Couvin : “On a affiché une excellente mentalité”

En effet, après un premier quart d’heure compliqué, les Hennuyers frappaient sur la transversale (Falzone) avant de ponctuer un temps fort suite à un bel envoi de Debelic. Juste avant la pause, Falzone commettait un penalty évitable sur Gillis, permettant aux visiteurs de recoller au score.

Après le café, les hommes de Laurent Demol prenaient deux buts d’avance à deux reprises, mais à chaque fois, les Namurois se relançaient. Dans les arrêts de jeu, Tachenion se faisait exclure (faute et rouspétances en même temps), ce qui n’empêchait pas son équipe de remporter un succès très important dans la course au maintien, revenant d’ailleurs à hauteur de son adversaire du jour.

“Vu notre position au classement, il nous fallait les trois points peu importe la façon. On sait que ça va être difficile jusqu’au bout. Donc, on se bat sur chaque ballon. Ce qui m’embête un peu, c’est la manière dont on offre les trois buts. Quand on mène 3-1 puis 4-2, on peut se sentir plus à l’aise par rapport aux chiffres. Mais ensuite, quand ils reviennent, il y a automatiquement un doute qui s’installe par rapport à notre situation. On se doit d’avoir une attitude irréprochable, on a un maillot à défendre, et c’est ce qu’on a fait en affichant une excellente mentalité. De bon augure avant un déplacement très important au Léopold. En attendant, on peut savourer cette victoire ô combien précieuse”, soulignait Laurent Demol.

USGTH : De Amicis ; Mukala, Privitera, Wuillot, Valenti ; Vermeulen, Rébéré, Schifano (75e Tachenion), Debenest (79e Tommasi), Debelic (75e Sardo) ; Falzone (63e Debole).

Couvin-Mariembourg : Eugène ; Delpire (65e Goossens), Hallaert, Gillis (60e Virgo), Murrone ; Perot (79e Brasseur), Wackers, Tsongo (75e Chartier), N. Deppe, Q. Deppe ; Pratz.

Arbitre : M. Jacoby.

Avertissements : Wuillot, Sardo, N. Deppe.

Exclusion : 90e+2 Tachenion (2j.).

Les buts : 23e Debelic (1-0), 41e Eugène sur pen. (1-1), 49e Debenest (2-1), 54e Vermeulen (3-1), 59e Wackers (3-2), 74e Debelic (4-2), 82e Pratz (4-3).