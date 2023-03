"Attention, il nous faut encore aller chercher quelques points et rien ne sert de vendre la peau de l’ours. En football, ça peut aller très vite. Prenons match après match et restons les pieds sur terre."

N’empêche, après sa victoire de dimanche à Péruwelz (0-1), Flénu est bien parti pour obtenir son ticket. Quand il se retourne sur la saison, Philippe Venturoso ne peut que se montrer satisfait. Reprendre l’équipe comme ça fin octobre, parvenir à réaliser des résultats comme nous le faisons, voir les joueurs qui sont dans le mouvement de ce que le staff demande, c’est vraiment plaisant. Nous sommes très contents de voir comment le groupe a réagi et évolué. La mentalité est au rendez-vous.

"La mission est accomplie"

L’objectif prioritaire, Philippe tient à la rappeler, était le maintien en P1. C’est dans la poche. "La mission est déjà accomplie mais avec ce groupe, on s’est fixé de petits challenges de semaine en semaine. Les dirigeants ne nous mettent pas de pression. Je pense que le comité est déjà satisfait de ce que ce noyau a réalisé. Nous avons aussi effectué un beau parcours en coupe du Hainaut avec un quart de finale, ce qui nous assure déjà une participation à la coupe de Belgique la saison prochaine. Les garçons, j’en ai discuté avec eux, ont envie d’aller au tour final. Ce serait une belle récompense pour tout le monde. Le comité et le club nous soutiennent à 200% dans cette envie et nous, en tant que staff, allons tout faire pour les préparer au mieux à cette compétition, que ce soit physiquement ou tactiquement."

Et ensuite ? "On verra mais je sens que les joueurs ont envie d’aller chercher ce tour final et d’y faire quelque chose. Nous sommes à deux points de la deuxième place. Le club ne leur met pas de frein. Nous sommes dans une bonne dynamique et ce serait dommage justement de la freiner."

Concernant la blessure de Grégory Delwarte encourue à Péruwelz dimanche, le coach se veut confiant. "Greg se connaît bien et se soigne bien. Il a pris rendez-vous pour voir ce qu’il en est. On pense à une grosse contracture. Nous avons quoi qu’il arrive quelqu’un de performant derrière lui."