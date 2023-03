Éliminées de la compétition en demi-finale, les troupes de Said Khalifa avaient pourtant semblé être capables de l’emporter. Après avoir renversé la première période et en rentrant aux vestiaires avec une avance d’un but (1-2), Hornu a laissé Trussard égaliser sur un beau but en pleine lucarne et n’a pas réussi à concrétiser ses énormes temps forts dans le camp de Naast par la sutie.

”On a peut-être maitrisé la première période mais en deuxième, on n’a pas joué notre jeu et ils ont montré plus d’envie”, racontait le capitaine Quentin Van Waeyenberge. “C’est une déception car à 2-2, ils ont fermé derrière. Ce n’était pas du très grand niveau en deuxième période. Il y avait surtout beaucoup de duels, des longs ballons. Ils n’ont pas forcément été plus forts mais il y avait peut-être plus d’envie. Peut-être étaient-ils un peu plus méritants.”

Il va désormais falloir se remobiliser et digérer cette élimination alors que la saison risque de se terminer sans véritable enjeu. Actuellement 9e, les joueurs de Said Khalifa n’ont plus vraiment d’objectifs à se fixer. “Il faut penser à se sauver rapidement tout en prenant du plaisir”, se motive le capitaine. “Mais c’est dommage d’être sortis de la Coupe car c’est la fin d’un cycle à Hornu avec le départ de plusieurs joueurs. C’était vraiment l’occasion de terminer en beauté.”