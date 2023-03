Étant une des rares équipes à s’être imposées au stade Robert Urbain (1-2), Visé est capable du pire comme du meilleur, restant sur deux revers de rang après un succès face à la RAAL.

Pour cette rencontre, le RFB devra se passer de Sada Diallo (suspendu), mais récupère Romain Donnez qui fait le chemin inverse.

”C’est une équipe difficile à manipuler dont il faut se méfier, surtout sur ses terres, qui est un peu notre bête noire. On y va avec l’ambition de gagner, même si on sait que ce ne sera pas évident. C’est un peu chaque match comme ça, mais celui-ci plus particulièrement”, avouait Sébastien Rousseau, le T2.