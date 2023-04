Saïd Lamara va succéder à Saïd Khalifa à la tête du RLC Hornu qui fait peau neuve

Contacté il y a quelques semaines, il a finalement été officialisé après l’élimination de la P1 en demi-finale de la Coupe du Hainaut mercredi à Naast. On sentait une fin de cycle puisque plusieurs joueurs avaient déjà annoncé quitter le club en fin de saison. Le T2 sera Djamel Benbouali. Une équipe féminine est aussi en préparation. “On travaillera en binôme avec Djamel”, souffle Saïd. “On donnera aussi la priorité et la chance aux jeunes, qu’il y ait une réelle connexion avec les jeunes, un feedback. Hornu a toujours été une tête d’affiche dans le foot provincial et on veut recréer cette ambiance familiale. Plusieurs départs sont annoncés, mais on aura bien une équipe pour la saison prochaine !”

Le communiqué du club

Le RLC HORNU fait peau neuve.

Depuis plusieurs mois, de nombreuses personnes travaillent dans l’ombre pour redorer le blason du RLC, et remettre à l’avant-plan ce qui a toujours été la fierté du club, ses jeunes ! L’éclaircie pointe le bout de son nez et le renouveau du club va bientôt voir le jour.

Un nouveau staff pour la P1, avec le retour d’un local, Saïd Lamara, comme T1, et l’arrivée de Djamel Benbouali comme T2. Leur volonté est claire : refaire jouer des jeunes de la région et leur permettre de poursuivre leur évolution au sein de leur club formateur. Faire revenir les Hornutois au stade.

Un nouveau CA, et un nouveau comité, dont l’ambition est de remettre l’école des jeunes à l’avant-plan et de redynamiser la structure.

Des formateurs formés et dévoués à la formation des plus jeunes, pour rendre au RLC HORNU ses couleurs d’antan.

L’objectif est clair : faire revenir des jeunes au RLC, les faire évoluer et jouer au plus haut niveau chez nous. Le RLC a toujours été un bon club formateur et veut démontrer qu’il a tout pour réussir, en donnant sa chance aux jeunes du cru. L’école des jeunes sera remaniée au travers d’investissements en équipements divers. Les formateurs seront accompagnés dans leur parcours de formation.

Le RLC redevient un club familial, où il fait bon vivre et où chacun a sa place et peut évoluer sereinement. Une équipe féminine verra également le jour la saison prochaine.