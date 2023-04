Fin de série noire pour les Chiconniers

Un succès obtenu dans le temps additionnel certes mais que le T1, Terence Jaumain, savourait également à sa juste valeur : “Le groupe et le staff en avaient bien besoin pour mettre enfin un terme à cette période de disette. Ce ne fut pas sans mal car, en seconde période, notre adversaire s’est montré le plus conquérant, en nous mettant sous pression. Il en est résulté un trop-plein de fautes de notre part et l’une d’entre elles nous coûta d’ailleurs l’égalisation. Heureusement, il y a eu ce sursaut car les garçons y ont cru jusqu’au bout. Une question de mentalité, d’envie et de caractère. Voilà de quoi nous redonner du peps mentalement et physiquement, en vue du tour final”, disait-il, avant d’accorder une mention spéciale à Ulens. “C’est vraiment du luxe (sic) d’avoir un joueur pareil dans ses rangs. Baptiste évolue toujours en format XXL, quelle que soit la mission qu’on lui confie ! ”

Bref, un bel esprit de corps qu’aura aussi apprécié le futur coach, Jérôme Terwagne, présent samedi soir.

Symphorinois : Polain ; Mabille, Rucquois, Lombardo, Colquhoun, Gava (68e Drouven), Kwembeke, Goditiabois, Revercez, Ulens, Soares.

CS Braine : Chalon ; Schallon (69e Sylla), Samutondo, Absil, Willaert, Lella, Roman, Buscema, Ladrière, Baras (46e Lo Giudice), Coulibaly.

Arbitre : M. Arcoly.

Avertissements : Schallon, Revercez, Buscema.

Les buts : 38e Lombardo (1-0), 74e Lella (1-1), 90e+2 Ulens (2-1).