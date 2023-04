L’art de ne pas retenir la leçon !

On ne peut pas dire que le noyau borain manque d’expérience et de maturité. Et pourtant, si on s’en tient au seul scénario de la rencontre de ce dimanche en terre liégeoise, copie (presque) conforme de celui vécu à Boom il y a une dizaine de jours, alors un constat s’impose : les hommes d’Arnauld Mercier ne savent pas retenir une leçon !