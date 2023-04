Mons a réalisé "un pas important vers le titre" en battant Aische

Au quart d’heure, Dethier bottait un coup franc repris par Maisin au second poteau (1-0). Malheureusement pour Aische, Grégoire, touché à la cuisse, devait quitter le terrain quelques minutes plus tard.

C’était un premier tournant, alors que le deuxième survenait à la demi-heure, quand Dethier partait seul vers le but et donnait en retrait pour Delooz seul devant De Wolf, qui s’interposait une nouvelle fois. La poisse s’abattait sur les Aischois, qui subissaient une égalisation malheureuse quand Rousseau repoussait un heading de Cardon sur… le genou de Michels, qui trompait son propre gardien (1-1). Pas forcément méritée, cette égalisation relançait les Montois, qui allaient maîtriser la deuxième mi-temps. Un penalty logique était converti par Cardon (1-2), avant que ce même Cardon ne saute plus haut que Rousseau, arrivé en retard (surpris par la décision de l’arbitre, alors qu’il était en train de disposer son mur) pour planter le troisième but (1-3).

Le Montois Thomas Wildemeersch se réjouissait de la bonne réaction des Dragons en deuxième période. "La première mi-temps a été compliquée sur un terrain difficile et surtout face à un adversaire qui montrait beaucoup d'envie même si on était prévenu, dit-il. Par la suite, après l'égalisation, avec le vent, on s'est adapté et nous avons pu faire jouer notre expérience. C'est une victoire importante pour nous et un pas important vers le titre que nous espérons fêter le plus tôt possible."

Fiche technique

AISCHE : Rousseau, Iglicki, Maisin, Delooz (59e Dury), Dethier (73e Gillard), Gauchet, Joannes, Gécé, Grégoire (23e Thirot), Catinus, Michels.

MONS : De Wolf, Janssen, Thissen, Perreira (53e Cordaro), Lefranc (78e Bachy), Cardon (90e Gangnang), Dupire, Ntalu, Wildemeersch, Kumbi, Durieux.

Arbitre : M. Afifi.

Avertissements : Maisin, Gécé, Jansen, Thissen.

Les buts : 16e Maisin (1-0), 41e Michels csc (1-1), 58e sur pen. et 66e Cardon (1-2 et 1-3).