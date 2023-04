Et à Jemappes, conscient qu’on avait une belle carte à jouer, d’autant qu’on affronte Naast avant la fin de saison, le groupe pensait avoir fait le plus dur en rentrant aux vestiaires avec un avantage d’un but (1-2), après avoir vu Neufvilles mener sur corner 1-0, et en réalisant le break à 1-3 par Lemercier au début de la 2e mi-temps.

Les joueurs d’Oriolo ont même eu l’occasion de faire le 1-4 (même si Seoudi a été signalé hors jeu) et même 2-4 (par Saidane) mais le jusqu’au-boutisme de Neufvilles a renversé la situation. Maillet avait remis du suspense en faisant 2-3 à l’heure de jeu et un coup franc obtenu par Hautier sur le flanc gauche, donné par Paillot a permis à Mormino d’être le sauveur sonégien avec l’égalisation quasiment dans la dernière minute. Les hommes de Stéphane Monnier ont par ailleurs eu une grosse occasion sur la dernière action du match avec un contre que Dupont a poussé à côté… au grand dam des supporters locaux.

Avec le revers de Naast (par Pâturages), Neufvilles conforte sa place de leader mais ne compte toutefois que deux points d’avance sur Naast et Jemappes, les Borains revenant à hauteur des Sonégiens au classement.

À trois matchs de la fin, tout reste encore possible dans la course au titre.

