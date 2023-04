Heureusement pour les troupes de Giancarlo Oriolo, Dupont loupait sa reprise, devant le but, dans un contre de Neufvilles avant le coup de sifflet final sinon, elles rentraient bredouilles après avoir pourtant mené 1-3 et en ayant eu des occasions pour tuer le match en 2e période.

”C’est évidemment une déception mais on ne peut s’en prendre qu’à nous”, souffle le coach. “Les 2e et 3e buts de Neufvilles sont des copies conformes et ce sont des erreurs de marquage. Après une première période pleine d’intensité et qui était bonne footballistiquement, on a trop reculé. Il y a eu des manquements et eux, ils y ont cru jusqu’au bout.”

Avec un calendrier qui les voit enchainer Symphorinois B (11e), Naast (2e) et Cuesmes (16e), la fin de saison est sur papier relevée. “On revient tout de même sur Naast. Il reste neuf points à prendre. Et le calendrier ne sera simple pour personne. Nous, on voulait monter directement. On a déjà le tour final mais on va tout faire pour monter.”