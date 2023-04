La première étape de cette nouvelle ère était d'abord la création du nouveau comité et d’un nouveau CA. Si des changements notables sont attendus, la direction n’a pas l’intention de faire la révolution et de repartir sur une page blanche. La plupart des membres du comité étaient d'ailleurs déjà présents au sein du club. “On peut plutôt parler d’un retour aux sources”, glisse le secrétaire Frédéric Fichelle. Le club veut redorer son blason, son image écornée depuis quelques temps et a la volonté de relancer une dynamique avec des personnalités de la région. “On veut remettre en avant ce côté convivial, familial”.

Nouveau logo du RLC Hornu. ©RLC Hornu

La première décision du comité était d’ailleurs la nomination du duo Saïd Lamara-Djemel Benbouali à la tête de la P1, succédant à Saïd Khalifa. Deux entraineurs, amis, qui ont connu le club pour y avoir joué et même coaché et qui veulent amener un vent de fraicheur avec leurs qualités, compétences et leurs idées.

Nouvelle philosophie

Plusieurs changements notables sont déjà importants. Le logo et les couleurs vont changer. Habituée à jouer en bleu et blanc depuis quelques années, l’équipe verra le jaune remplacer le blanc comme c'était déjà le cas auparavant. Le logo a d’ailleurs connu un petit lifting dans ce sens. Le stade Barbet devrait lui aussi, dans les prochaines semaines, voir des lignes jaunes faire leur apparition.

Mais plus que ce changement d’apparence, la direction et le staff mis en place veulent surtout insuffler une nouvelle philosophie tant au niveau de la P1 que dans son ensemble. Les mots respect, travail, discipline, politesse, ligne de conduite ont d’ailleurs guidé le discours de Saïd Lamara, pour qui l’ancrage jeunes ne sera pas un vain mot. “On va évidemment créer une ossature avec des joueurs d’expérience mais les jeunes seront au centre du projet”, commente le T1. “L'important sera évidemment le respect de toutes ces valeurs. Que les vestiaires soient propres, que les bénévoles soient respectés sont de simples exemples …”

Saïd Lamara et Djemel Benbouali, des amis qui forment le nouveau staff de la P1 du RLC Hornu. ©Dumont

L’exode des joueurs de la P1 avait été prévu avec le départ de Khalifa, il ne restera qu’Angelo d’Errico au service du nouveau staff par rapport à cette saison. “Des jeunes ont déjà signé.” Une connexion et un chemin des jeunes vers la P1, en passant pourquoi pas par la P4, seront d’ailleurs bien tracés à Hornu pour éviter de les voir partir vers d’autres cieux. “On veut aussi aider nos formateurs dans leurs parcours pour un coaching de qualité et adapté à l’âge de nos jeunes", ajoute le club.

Sportivement, la direction ne compte pas mettre la pression, laissant la P1 évoluer match par match et prendre ce qui a à prendre.

Dans un club qui compte 160 jeunes, on ajoute une équipe féminine prise en charge par Xavier Fleurquin et Débora Bellomo. “Elle sera mise sur un pied d’égalité avec les équipes premières masculines”, affirme le président Guy Nita. “C’était notre volonté d’avoir une équipe dames.”

D’autres initiatives plus “sociales” sont-elles déjà sur pied comme le handi-foot dont l’équipe a été l’une des premières à participer au championnat ACFF. “L’équipe compte une quinzaine de résidents et ne va pas s’arrêter-là”, s’enthousiasme-t-on au RLC Hornu. À côté de ça, le club tient à son référent “vivons sport” et “Referee Ambassador”. Tous ces différents projets sont d’ailleurs liés et les jeunes seront incités à s’impliquer dans le Referee Ambassador.

Point à ne pas négliger, le club a créé, enfin, son propre site (rlchornu.be) via lequel les inscriptions aux différents stages se feront.

Le Conseil d’Administration

Président : Guy Nita

Vice-président : Raphaël Meuret (directeur technique de l’école des jeunes)

Secrétaire : Frédéric Fichelle (coordinateur du jeu à 8)

Trésorier : Fabian Urbain

Administrateur : Adrien Monsieur (CQ)

Le comité sera lui composé de Raphael Meuret, Giovanni Plumat (coordinateur jeu à 11), Maximilien Libertino (coordinateur jeu à 5), Frédéric Fichelle, Adrien Monsieur, Xavier Fleurquin, Débora Bellomo.